Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca blocajul la adresa Guvernului a devenit "principala preocupare" a presedintelui Klaus Iohannis si ca exista sau nu exista motive, acesta contesta la Curtea Constitutionala "orice".



"Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut blocaj la nivelul numirii ministrilor, am vazut acum blocajul in ceea ce priveste bugetul, exista sau nu exista motive, presedintele contesta la Curtea Constitutionala orice. Cred ca a ajuns sa detina recordul in aceasta materie. Niciun alt presedinte nu a abuzat de aceasta prerogativa asa cum o face domnul Iohannis. Si prin aceasta contestare s-a realizat si o premiera nedorita, a demonstrat ca nu este interesat nici de investitiile in sanatate, nici de investitii in educatie, nici de cresterea alocatiilor copiilor, nici de dezvoltarea comunitatilor locale. Este regretabil faptul ca nu isi intelege rolul constitutional si in acelasi timp este ingrijorator faptul ca prin actiunile sale pune in pericol indicatorii macroeconomici ai tarii", a spus Dancila intr-un interviu la Antena 3, intrebata de ce crede ca a contestat presedintele Iohannis bugetul pe 2019, desi stia ca nu sunt sanse sa i se dea dreptate.

Premierul a mentionat ca CCR a decis ca bugetul este pe deplin constitutional si ca are incredere in Parlament ca va analiza cu rapiditate solicitarea presedintelui de a reexamina legea bugetului si ca va pune capat acestui blocaj.

"Bugetul pe anul 2019 prevede finantari substantiale pentru investitii, cresterea pensiilor si salariilor, bani mai multi pentru educatie si sanatate. (...) Din cauza campaniei in care a intrat domnul presedinte, sunt puse in pericol dezvoltarea investitiilor in domenii prioritare. Cred ca domnul presedinte a demonstrat azi inca o data ca nu este interesat nici de cresterea veniturilor populatiei, nici de accesul romanilor la servicii de sanatate performante, nici de educatie, nici de dezvoltarea comunitatilor locale. Am prevazut printr-un act normativ cresterea alocatiilor copiilor incepand cu luna urmatoare adoptarii bugetului. Va intreb acum: cine este de vina ca alocatiile copiilor nu au crescut de la 1 martie? Si cred ca telespectatorii dvs au deja raspunsul", a afirmat Dancila, potrivit Agerpres.