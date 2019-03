Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, la Targu Jiu, ca ii va chema in instanta pe oamenii care fac afirmatii nefondate la adresa partidului, el punctand faptul ca, de cateva saptamani, de la inregistrarea formatiunii politice, au fost lansate o serie de atacuri si acuze care nu au niciun fundament.



"O sa incep sa ii chem la tribunal pe oamenii astia care fac afirmatii nefondate, care raspandesc astfel de zvonuri si de minciuni ca sa vad care sunt dovezile. Pentru ca asta aud de cateva saptamani, de cand am infiintat partidul, unii lideri politici carora le este teama de ceea ce ar putea sa reprezinte PLUS si de ceea ce ar putea sa reprezinte Alianta 2020 USR - PLUS care nu au alte motive de care sa ne acuze si astfel inventeaza tot felul de lucruri", a spus Ciolos, scrie Agerpres.

El a precizat ca printre zvonurile lansate la adresa PLUS se numara revenirea comunismului sau abolirea familiei.

"(...) Nu stiu daca suntem de temut, dar constat ca, din momentul in care am anuntat inregistrarea partidului, au inceput atacurile, e o coincidenta stranie ca foarte multa lume in zona asta mediatica a unor partide raspandea zvonul ca nu o sa reusim sa inregistram partidul si, in momentul in care am reusit sa o facem, au inceput atacurile. Dupa ce am consfintit alianta cu USR, au inceput tot felul de zvonuri si interpretari cum sunt acestea ca vrem o revenire a comunismului sau ca vrem abolirea familiei. Cum sa vrea lucrul acesta un partid care este un partid al antreprenorilor? Noi vrem sa sustinem antreprenoriatul, in primul rand, vrem sa sustinem oamenii cinstiti, dar transmitem si mesajul ca romanii trebuie sa lucreze impreuna ca sa poata sa faca Romania mai buna", a mai spus Ciolos.

Dacian Ciolos s-a aflat miercuri, la Targu Jiu, pentru a participa la actiunea de strangere de semnaturi pentru sustinerea Aliantei 2020 USR - PLUS la alegerile europarlamentare. El a interactionat cu cetatenii in zona pietonala a centrului municipiului si a efectuat o scurta vizita in Parcul Central care adaposteste operele lui Constantin Brancusi, Masa Tacerii, Aleea Scaunelor si Poarta Sarutului.