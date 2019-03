Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca alocatiile pentru copii vor fi crescute si a adaugat ca, in ceea ce priveste plafoanele bugetare, asteapta motivarea CCR.



Intrebat cum comenteaza faptul ca CCR a admis sesizarea presedintelui asupra Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, Dragnea a spus: "Alocatiile vor fi crescute. In momentul in care Klaus Iohannis va promulga legea bugetului, Guvernul va adopta imediat o ordonanta de urgenta care sa mareasca alocatiile copiilor. Deocamdata nu avem motivarea Curtii. Cum apare motivarea Curtii - eu nu am criticat niciodata si nu voi critica deciziile CCR si nici nu voi pune presiune sa iasa mai repede - imediat ce va iesi motivarea Curtii in ceea ce priveste legea privind plafonarea (...) o vom adopta in procedura de urgenta asteptand ulterior sa vedem ce face Klaus Iohannis cu bugetul, ca s-ar putea sa-l retrimita in Parlament. Poate e suparat de anumite capitole. Suntem pregatiti sa adoptam rapid, in cele mai scurte termene prevazute de regulament si de Constitutie".

CCR a respins sesizarea lui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind ca actul normativ este constitutional, scrie Agerpres.