Deputatul USR Tudor Pop, membru in comisia pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor, atrage atentia ca Darius Valcov urmareste sa puna mana si pe banii de investitii din sanatate, prin instalarea in fruntea ministerului Sanatatii a unui om care sa raspunda la comenzile politice.





"«In sistemul sanitar sunt voci care soptesc ca Adriana Cotel, proaspata sefa a CNAS, o va inlocui pe Sorina Pintea, actualul ministru al Sanatatii. Si nu asta mi se pare problematic. Ministrii sunt schimbati des, mai ales in PSD, in functie de interesele lui Dragnea. Cred ca mai ingrijorator e faptul ca o doamna, ma refer aici la doamna Cotel, despre care nu stia nimeni nimic acum 6 luni, a ajuns sa arda niste etape si sa schimbe functii importante ca pe ciorapi. Intai la Agentia Nationala a Medicamentului, apoi la CNAS. Miza, spun aceleasi voci, este gestionarea bugetului de investitii in sanatate de catre o mana 'sigura', in cazul asta, domnul Valcov, prin interpusi desigur», transmite deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia pentru sanatate si familie.

USR isi exprima ingrijorarea pentru soarta sistemului de sanatate din Romania, subrezit deja de ineficienta si coruptie. Numirea in functia de ministru a unei persoane a carei singura calitate este prietenia cu Valcov este un gest de dispret fata de un domeniu vital pentru Romania.



«Investitiile sunt foarte importante pentru sistemul nostru de sanatate, de aceea voi urmari atent cum se executa acest buget in 2019. Nu-i suficient doar sa urmaresti daca se fac investitii, ci mai ales cat costa si in buzunarul cui se duc. In cazul bugetului de investitii de la Ministerul Sanatatii, un minister care in mod traditional ramane cu bani de investitii dupa fiecare executie bugetara, riscul, ca de fiecare data, este sa ne trezim cu note de plata umflate in mod suspect pentru te miri ce», a conchis deputatul USR Tudor Pop", se arata intr-un comunicat USR.