Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca nota de plata pentru dezastrul produs de actuala guvernare va fi achitata de catre romani.



"Haosul, jaful si prostia care ne guverneaza = o nota de plata care este achitata de toti romanii !

1. In Decembrie Darius Valcov vine cu o Ordonanta de urgenta OUG 114/2019 fara niciun fel de consultare sau de analiza de impact - o 'mineriada fiscala' prin care arunca si economia si finantele tarii in aer



2. Ministrul de Finante Eugen Teodorovici scrie o scrisoare oficiala la S&P in care spune ca modifica aceasta OUG 114 'pe ici pe colo prin partile esentiale'/ ieri Premierul Viorica Dancila (citind de pe foaie si nu vorbind liber) confirma faptul ca se lucreaza la modificarea Ordonantei - dupa care pe conturile administrate de 'trolii' de la PSD se anunta ca orice modificare a OUG 114/2018 inseamna ceva rau pentru romani si este in favoarea unor 'firme straine'!!! Pai ce sa mai inteleaga oamenii



3. In Februarie Liviu Dragnea impune adoptarea Ordonantei de Urgenta OUG 7/2019 prin care vrea sa puna el mana pe numirile de procurori sefi la Parchete /

4. Ministrul Justitiei Tudorel Toader trimite la CSM dupa doar o saptamana o propunere de modificare a modificarilor introduse prin OUG 7/ Premierul Viorica Dancila anunta ca sustine modificarea modificarii/ si CSM se declara de acord - dupa care intervine Dragnea si schimba forma prezentata initial / asa ca azi vine o forma modificata la CSM si membrii acestuia dau aviz negativ!!!

Eu inteleg ca procesul 'tehnologic' e urmatorul: Dragnea si Valcov fac golaniile si ii pun pe cei din Guvern sa semneze; iese taraboi si Dancila, Teodorovici sau Toader incearca sa dea inapoi si sa repare prostia; Dragnea si Valcov le dau la picioare si ii saboteaza ! Si tot asa de la capat!!

In timp ce acesti hoti si prosti se bat intre ei Euro creste fata de RON, Buget nu avem (degeaba vine de la CCR ca prin schimbarea OUG 114/2018 nu mai au veniturile puse in forma initiala si trebuie sa o ia de la capat) , investitii zero si proiecte zero!

Nota de plata o sa o achitam noi - din pacate! Dar sper ca si ei sa plateasca pentru acest dezastru!", a scris Victor Ponta pe Facebook.