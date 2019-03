Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reactionat dupa scrisoarea publicata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, sustinand ca liderul de la Palatul Elysee ar fi propus interzicerea finantarii partidelor politice de catre puteri straine.



"Am citit mesajul Presedintelui Frantei, domnul Emmanuel Macron! Uniunea Europeana trebuie sa revina la valorile si principiile pe care a fost cladita – de la drepturile fundamentale ale omului, pana la coeziunea sociala si economica.

Presedintele Macron propune interzicerea finantarii partidelor politice de catre puteri straine. Total de acord! Inclusiv finantarea indirecta si netransparenta prin campanii de propaganda sustinute de organizatii paravan.

Total de acord ca trebuie sa existe reguli europene care sa interzica instigarile la ura si violenta pe Internet, precum cele pe care le-am vazut in vara anului trecut si pe care inca le vedem si astazi. Poate ca daca presedintele Iohannis va citi mesajul omologului sau francez va intelege ca ura si violenta nu pot face parte din registrul „opiniilor politice”.

Total de acord cu reformarea Spatiului Schengen, care sa includa toate statele membre si mai ales Romania care ofera frontiera sigura catre Orientul Mijlociu.

Total de acord cu un tratat de aparare si securitate pan-european, impreuna cu NATO – Romania este deja in al treilea an in care isi respecta angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Aparare.



Total de acord cu sanctionarea sau chiar interzicerea companiilor care nu isi platesc corect impozitele in statele in care fac profit, care nu respecta normele de mediu si care ofera produse de calitate proasta in statele din estul Europei.

Romania trebuie sa sustina organizarea unei Conferinte pentru Europa! Romania trebuie sa participe activ la acest proiect!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a publicat o scrisoare in mai multe limbi pe site-ul presedintiei franceze, printre care si in limba romana, aceasta fiind intitulata "Pentru o Renastere europeana". Vezi continutul scrisorii AICI.