Facand referire la prezenta premierului Viorica Dancila in plenul Camerei Deputatilor pentru prezentarea concluziilor Guvernului in legatura cu OUG 114, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca solutia nu este sa se aduca maidanul in Parlament.

"Am asistat la cel mai jalnic spectacol din Parlamentul Romaniei de dupa 1989. Doamna Prim Ministru a prezentat plenului Camerei Deputatilor concluziile Guvernului cu privire la asa-zisa “ordonanta pe lacomie” (OUG 114) dupa consultarile cu reprezentantii mediului de afaceri. Demersul doamnei Prim Ministru face parte din relationarea normala dintre executiv si legislativ si ar fi trebuit sa fie apreciat de toti colegii parlamentari, de oricare parte a baricadei ar fi! Nu putem pretinde ca toti sa fie de acord cu ceea ce spune Guvernul sau coalitia de guvernare - acesta este farmecul democratiei, nu? - dar nu este o solutie sa aduci maidanul si mahalaua in Parlamentul Romaniei. Nu mai am, de multa vreme, asteptari de la mai tinerii colegi din USR sa inteleaga ce inseamna decenta si toleranta in politica, dar am fost surprins de faptul ca PNL, partidul pluralismului politic si al dreptului la libera exprimare, s-a alaturat foarte natural huiduielilor si injuraturilor useriste! Pe semne goana dupa voturi te indeamna sa faci orice!

Oameni buni, a diviza societatea romaneasca este cel mai daunator lucru pe care-l puteti face! Daca sperati ca saparea de transee va aduce mai multe voturi decat cladirea de poduri, va inselati, si va spune asta unul care in anii ’90 si-a petrecut tineretea politica in strada luptand pentru dreptul vostru de a putea injura astazi! Nici in strada si nici in Parlament nu am adus insa ura si jignirile personale! Pentru ca, oricat de multe lucruri ne-ar separa si oricat de multe din valorile noastre ar contrasta, Romania trebuie guvernata! Cu calm, cu intelepciune, cu rabdare, cu toleranta!

PS. Ieri doamna Turcan s-a procopsit cu o eticheta pe care doamna Prim Ministru Dancila i-a pus-o intr-un moment de inspiratie si de care nu cred ca va mai scapa – «vipera»", a scris Tariceanu pe Facebook.