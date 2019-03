Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in sedinta de Guvern de marti, se vor adopta modificarile propuse la OUG 7/2019.



"Aprobam in sedinta de astazi solutiile convenite cu reprezentantii CSM si cu cei ai asociatiilor profesionale din domeniul juridic in cadrul discutiilor pe care le-am purtat saptamana trecuta. Noile prevederi reflecta propunerile magistratilor cu privire la principiul separarii carierelor judecatorilor si procurorilor, delegarea procurorilor in functiile de conducere si la promovarea in functiile de conducere a Parchetelor, pentru care numirea se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei. De asemenea, luam masuri si pentru salarizarea corespunzatoare a specialistilor IT care lucreaza in sistemul judiciar. Incepand din aceasta luna, specialistii IT care lucreaza in Justitie vor beneficia de aceleasi drepturi salariale. Dupa cum stiti, acest act normativ a fost transmis CSM saptamana trecuta pentru consultare si avizare", a declarat prim-ministrul, inaintea sedintei de Guvern.

Viorica Dancila a reafirmat ca Guvernul ramane deschis "dialogului constructiv pentru solutionarea oricarei neclaritati, astfel incat sistemul judiciar sa functioneze corect cu respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor".

"In urma discutiei pe care am avut-o, am transpus in acest act normativ toate prevederile sustinute de cei care au participat la acea sedinta", a adaugat premierul.