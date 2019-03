Eugen Nicolicea nu are tocmai cuvinte de lauda la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sustinand ca "a taraganat" revocarea din functie a procurorului general Augustin Lazar si ca se se lauda ca a facut modificarile impuse de CCR.



"Aici nu poate sa ii nege nimeni ministrului ca a inceput procesul de evaluare si a inceput procesul de revocare, in cazul Laurei Codruta Kovesi. La Lazar se vede ca a taraganat revocarea acestuia si vad ca il lasa la pensie. Nu vad de ce ar trebui sa se opreasca si sa mearga mai departe in a cere revocarea. Se pare ca a fost mai impresionat de activitatea domnul Lazar si i-a ingaduit sa iasa la pensie", a spus Nicolicea la Antena3, citat de ziare.com.

Nicolicea a avut si cateva precizari de facut in legatura cu modul in care Toader a initiat ordonantele de urgenta in domeniul Justitiei.

"In ceea ce priveste ca administrator ramane sa il credem, desi Opozitia insereaza critici la anumite chestiuni necesare mersului Justitiei, critici cu care nu sunt de acord. In ceea ce priveste calitatea de ministru, nu pot sa vin cu critici, dar se lauda cu ce lucruri nu a facut.

Spunea ca nu a produs proiectul de Coduri, proiectul pe Legile Justitiei. Aici nu sunt de acord. Delimitarea pe care a facut-o fata de Parlament si cei care sustin. Daca sunt 'proaste' e meritul Parlamentului. El inaintase Parlamentului legile lui Pruna. De aceea, Parlamentul a trebuit sa faca alte proiecte.

Nu puteam sa mergem cu legile lui Pruna mai departe. A initiat-o selectiv, in sensul ca anumite prevederi au incercat sa fie implementate. Domnul Toader se lauda ca a facut modificarile pe care le-a impus CCR. Daca faci doar ce spune Curtea, tu carpesti, nu construiesti ceva nou. Ori daca faci dupa ce Curtea decide, inseamna ca nu faci nimic inainte ca CCR sa o ia inainte", a declarat social-democratul.