Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca liderul social-democrat Liviu Dragnea pleaca cu prima sansa de a deveni candidatul PSD la alegerile prezidentiale.



Chestionata daca PSD ar trebui sa aiba un candidat la prezidentiale, fostul edil al Craiovei a mentionat ca este o decizie care se ia in Coalitia de guvernare, decizie ce va fi luata probabil dupa alegerile europarlamentare, noteaza dcnews.ro.

In egala masura, intrebata in legatura cu sansele lui Liviu Dragnea de a deveni candidat la prezidentiale, raspunsul sau a fost: "Bineinteles ca pleaca cu prima sansa (la prezidentiale - n.r.) Liviu Dragnea pentru ca este presedintele partidului si din totdeauna in PSD candidatul la prezidentiale a fost presedinte al partidului".