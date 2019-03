Presedintele USR Dan Barna i-a transmis premierului Viorica Dancila, prezenta in Parlament la “Ora prim ministrului”, sa abroge integral OUG114 pentru a opri efectele nefaste asupra economiei.



"Dan Barna a subliniat de la tribuna Parlamentului ca aceasta ordonanta a impins economia romaneasca spre o stare de criza si ca guvernul incearca, de fapt, sa gaseasca o cale prin care sa faca rost de bani pentru salarii si pensii prin taxarea companiilor din sectorul energetic, domeniul bancar sau al telecomunicatiilor. Mai mult, unul dintre efectele ordonantei va fi resimtit curand de toti romanii prin scumpirea facturii la energie cu 2.5% de la 1 martie, din cauza introducerii taxei pe cifra de afaceri de 2% perceputa companiilor din energie.

Redam integral discursul presedintelui USR Dan Barna:

«De fiecare data cand luati cate o decizie in Guvern, ma gandesc ca nu se poate mai rau de atat. Si de fiecare data, dumneavoastra insistati sa ne aratati ca de fapt se poate mult mai rau.

Cu Ordonanta 114 ati reusit sa va depasiti chiar si pe dumneavoastra, stimata doamna. Agentiile de rating retrogradeaza Romania din cauza OUG 114. Ati incercat sa ne mintiti ca retrogradarea se intampla din cauza intarzierii bugetului, dar e fals.

Este foarte greu sa reusesti sa inghesui intr-un singur act normativ un set de masuri care sa arunce in aer economia si sa pericliteze atat de grav si atat de multe sectoare strategice: sectorul energetic, domeniul bancar, telecomunicatiile.



Raul cel mai mare pe care il face OUG 114 este desfiintarea pilonului 2 de pensii, punand in pericol dreptul la o pensie decenta pentru 7 milioane de romani. Actionarii pilonului 2 – companii care au investit in Romania – nu si-au recuperat investitiile, iar dumneavoastra vreti sa le mai cereti inca 800 milioane de euro?



Dumneavoastra ati reusit sa le detonati pe toate, in acelasi timp, cu o singura ordonanta de urgenta.

V-ati autodepasit, doamna Dancila.

Si v-as spune felicitari, daca nu as sti, la fel cum stiu toti colegii senatori si deputati si toti romanii care vor trebui sa plateasca dobanzi mai mari la banca, ca nu dumneavoastra sunteti autoarea acestei inginerii fiscale.

Nu. Dumneavoastra ati citit de pe o foaie si ati semnat. Ceea ce faceti de obicei.



Autorii acestei ordonante a saraciei sunt cei doi infractori condamnati penal care conduc de fapt guvernul Romaniei, domnii Liviu Dragnea si Darius Valcov.



De ce au dat Liviu Dragnea, Darius Valcov si Orlando Teodorovici aceasta ordonanta? Simplu. Pentru ca este an electoral si au ramas fara bani.

Asta este realitatea.

Asta ar trebui sa le spuneti oamenilor, doamna prim-ministru.

Sa le spuneti adevarul. Ca ati ramas fara bani de pensii si salarii. Ca nu veti reusi nici anul acesta sa terminati vreun tronson de autostrada. Ca nu aveti bani de spitale. Ca le veti lua oamenilor banii din pilonul 2 de pensii. Ca veti creste taxele si impozitele ca sa finantati deficitul bugetar.



Ar trebui sa le spuneti adevarul doamna Dancila, sa nu mai cititi de pe foaie tot ce va scrie domnul Valcov. Sa nu mai semnati ca primarul tot ce va cere domnul Dragnea.



Investitori, analisti, antreprenori, reprezentanti ai asociatiilor profesionale, foarte multi oameni va spun ca aceasta ordonanta este o greseala, ca ea va face foarte mult rau economiei si ca efectele le vor plati tot oamenii din strada.

Aratati, acum cand inca mai este timp, ca aveti o bruma de coloana vertebrala. O minima decenta. Nu distrugeti economia tarii de dragul unor infractori care incearca sa-si scape pielea.

Spuneti adevarul, doamna prim-ministru si abrogati Ordonanta 114»", se arata intr-un comunicat USR.