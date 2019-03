Un procuror DNA a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de inchisoare, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.



Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a terminat de judecat dosarul, aflat in faza de apel, in care fostul deputat Cristian Rizea a primit in prima instanta o condamnare de 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare.

La acest ultim termen de judecata, un procuror de la DNA a solicitat majorarea pedepsei pentru Rizea, dar si incetarea procesului in cazul celuilalt inculpat din acest dosar - Lucian Coltea -, care a decedat.

"Solicitam admiterea apelului. Pentru Lucian Coltea sa dispuneti incetarea procesului penal, pentru ca a decedat. Pentru inculpatul Cristian Rizea solicitam sa dispuneti majorarea pedepsei, avand in vedere calitatea de deputat, pentru traficul de influenta cu suma de 300.000 de euro, pentru ca a dorit sa ascunda savarsirea traficului de influenta prin contracte fictive de imprumut si pentru ca a vrut sa influenteze martorii. In ceea ce priveste latura civila, cele patru contracte de imprumut trebuie anulate, deoarece sunt fictive. Va rog sa admiteti apelul si sa dispuneti majorarea pedepsei. Pedeapsa de 7 ani trebuie raportata la situatia de fapt si la calitatea de deputat avuta de Cristian Rizea", a spus procurorul in sala de judecata.

Cristian Rizea nu a venit la proces, iar avocatul sau a anuntat, la un termen anterior, ca fostul deputat "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are bani si nici domiciliu stabil si ca s-ar afla in SUA.

Instanta a anuntat ca pe 18 martie va da decizia definitiva in acest dosar.

Cristian Rizea, condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare

In decembrie 2017, Cristian Rizea a fost condamnat in prima instanta de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.

In acelasi dosar, Lucian Coltea, cetatean american, a primit o condamnare de 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta si spalare de bani in forma continuata, scrie Agerpres.

Instanta a mai dispus atunci confiscarea sumei de 300.000 de euro de la Cristian Rizea, obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de trafic de influenta.

Cristian Rizea este acuzat de DNA ca a pretins in mod direct de la omul de afaceri Lucian Coltea suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive. Banii au fost ceruti in schimbul promisiunii lui Rizea, indeplinita ulterior, ca va interveni la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si Primaria comunei Chiajna astfel incat sa fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor doua autoritati.



"Potrivit intelegerii anterioare, in cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Coltea Lucian suma totala de 300.000 euro, pentru ca in schimb sa intervina la nivelul celor doua autoritati, astfel incat o persoana din familia lui Coltea Lucian sa beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat intr-o zona rezidentiala din municipiul Bucuresti, respectiv ca omul de afaceri sa obtina dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat in litigiu cu Primaria comunei Chiajna", sustin procurorii.

Pentru a se ascunde adevarata provenienta a sumei de 300.000 de euro primita de Rizea, au fost intocmite patru contracte de imprumut cu caracter fictiv.

Rizea mai este acuzat ca in decembrie 2015, dupa declansarea anchetei penale, i-a abordat pe doi dintre martori si le-a cerut sa nu spuna adevarul organelor de urmarire penala. El le-a promis celor doi ca, daca va deveni primar al sectorului 5 al Capitalei, le va oferi gratis un spatiu comercial in zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici.

In martie 2016, DNA a decis ca Rizea sa depuna o cautiune in valoare de 1,5 milioane lei.