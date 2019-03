Primarul general, Gabriela Firea, a facut referire luni la inregistrarile audio cu viceprimarul Aurelian Badulescu aparute in spatiul public, precizand ca mai grav decat cuvintele acestuia, "de la periferia vocabularului", este faptul ca el a fost inregistrat, inclusiv in timpul discutiei cu un reprezentant al MAI, si ca a fost realizat un colaj din trei convorbiri diferite.



"Mai grav decat cuvintele de la periferia vocabularului ale domnului Badulescu, la adresa mea sau a altora - compilate, sa para foarte grav - este faptul ca se face politie politica. Eu asa consider. Cand am spus eu ca sunt filata si inregistrata, multi au ras si au spus ca Gabi Firea se da victima. Uite ca s-a dovedit ca aveam dreptate. Dar atunci nu am putut sa probez, in acel moment. Dar Dumnezeu nu doarme si iata ca ei singuri s-au devoalat si au dat publicitatii o asa-zisa inregistrare formata din trei, de fapt, colaje puse cap la cap, sa para foarte grav. Repet, mai grav decat cuvintele domnului Badulescu sunt faptele in sine, ca cineva are la dispozitie astfel de inregistrari cu noi toti, poate si cu dumneavoastra, si la momentul potrivit le furnizeaza presei", a declarat ea in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PMB

Firea a subliniat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu face nimic "fara sa se consulte" cu liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.

"Mai fac un singur comentariu. Doamna ministru de Interne nu face nimic fara sa se consulte cu domnul Dragnea si stiu, ca am fost acolo. Atat am vrut sa spun. Si e important ceea ce am afirmat, ca una dintre discutii - in afara de inregistrarea acasa, in centrul de comanda - era o convorbire telefonica cu un reprezentant al MAI. Cum a ajuns acea frantura de dialog in presa? Cineva a facut o inregistrare. Si nu domnul Badulescu. E lesne de inteles. Grav, foarte grav. Dar sa speram ca se va pune capat la un moment dat si acestui regim. Democrat, nu? Se vede... E democratie debordanta", a precizat ea.

Edilul general a mentionat ca viceprimarul i-a spus ca regreta cele intamplate, dar a reiterat ca grav nu este continutul discutiilor, ci faptul ca acestea au fost inregistrate si compilate in vederea furnizarii presei, scrie Agerpres.

"Mi-a spus ca regreta cele intamplate, dar dincolo de cuvintele neplacute - sa spunem - ceea ce mi-a spus domnia sa este mai grav, pentru ca mi-a relatat faptul ca nu a existat o convorbire cap coada, asa cum a fost ea prezentata in presa, ci ca este un colaj din trei discutii diferite, la date si ore diferite: una de acasa de la el, una din centrul de comanda de langa Guvern si una, intr-adevar, la telefon. Deci, practic, este o compilatie intre trei discutii: una acasa, una in centrul de comanda si una la telefon. Asta inseamna, pe cale de consecinta, ca cineva sau mai multe persoane s-au ingrijit ca noi, cei de la Primarie, sa fim ascultati si acasa, si la serviciu, si unde activam, si la telefon si la momentul potrivit sa se furnizeze presei colaje, insailari, puzzle-uri din aceste discutii neoficiale si date publicitatii. Mai grav este ca una dintre acele discutii, un fragment, domnul Badulescu l-a purtat cu un reprezentant al MAI, cu care avea legatura pentru ca, in vederea organizarii mitingului din 10 august, Primaria colabora cu institutiile care au atributii in domeniu, deci si cu reprezentantii Ministerului de Interne", a mai precizat ea.