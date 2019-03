Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a plans ca in media ii sunt "haituiti" cei dragi, copiii si partenera.



"S-a tot vorbit in ultima perioada despre ce se intampla pe Facebook, despre actiuni, despre minciuni...Bineinteles, si Codrin (Stefanescu - n.r.) are dreptate: da, mi-am asumat rolul asta, sa decontez tot. Nu-i usor. Nu-i usor sa ai copiii haituiti, fata cu care traiesti si pe care o iubesc... Si apropo, domnule Andronic (Dan Andronic - n.r.), termina cu mizeriile! Opreste-te la mine, lasa-mi oamenii pe care ii iubesc in pace! Daca esti barbat. Ceea ce nu cred", a declarat Liviu Dragnea, citat de digi24.ro.

Declaratiile survin dupa ce in presa s-ar fi speculat ca Liviu Dragnea s-ar fi despartit de Irina Tanase.