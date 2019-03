"Daddy cheauna peste tot ca ce rau e Iohannis, dar nu se uita ca PSD are parte numai de presedinti rai. Numai PSD este bun.Eu n-am fost bun, Iohannis nu e bun. Singurul lucru bun in tara asta pentru Dragnea e PSD. Mai bine s-ar uita sa vada de ce PSD nu e capabil sa guverneze cu niciun presedite ales. Motivul este ca PSD nu are toata puterea pana nu are justitia. Ori, pentru acest lucru i se va opune orice presedinte, fie ca vorbim de presedintele Iohannis, fie ca ne referim la perioada in care eu am fost presedinte. Va perisita atata timp cat PSD va sta cu un condamntat in fruntea lui, care nu are lta tinta decat sa dirijeze eforturile ministrului Justitiei si ale Guvernului pentru a gasi o solutie sa scape de condamnari", a spus Basescu la Romania TV, citat de stiripesurse.ro.

Reactia sa survine dupa declaratiile liderului social-democrat: "Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va veni in Romania vreun presedinte mai rau si mai toxic decat Basescu. Eu nu am crezut, am crezut ca Basescu va fi raul maxim. Acest om nu a facut pana astazi in patru ani de mandat un singur lucru bun pentru aceasta tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau aceasta tara, a dezinformat institutii europene, a sustinut si protejat si protejeaza in continuare acest sistem ocult care se numeste statul subteran, pentru ca acest sistem l-a ajutat cu cele 40 si ceva de dosare penale, l-a ajutat cu acele case furate de la statul roman. A avut doua obiective majore spuse lui Calin Popescu Tariceanu exact a doua zi dupa alegeri, cand a incercat sa-l convinga sa nu mai faca alianta cu noi si anume razboi total cu PSD si blocarea guvernarii. Si asta a facut doi ani si jumatate, cu toate institutiile de represiune pe care le coordoneaza: atacul la CCR, nerespectarea Constitutiei, nerespectarea deciziilor CCR, blocarea ministrilor", a afirmat Dragnea.