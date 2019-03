Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca Dacian Ciolos nu este genul care sa candideze la alegerile prezidentiale, mentionand ca acesta este "genul sa fie pus ceva, comisar, ministru, presedinte de partid, prim-ministru".



"Nu stiu daca o sa candideze, nu-mi dau seama. Domnul Ciolos nu prea e genul sa candideze, domnul Ciolos este genul sa fie pus ceva, comisar, ministru, presedinte de partid, prim-ministru, cu candidatura mai incet. Pana acum asa a avut evolutia politica, nu a candidat la nimic", a afirmat Tariceanu, la Romania TV, intrebat daca il vede pe Ciolos candidand la alegerile prezidentiale.

Tariceanu a spus ca nu a luat o decizie in privinta candidaturii sale la prezidentiale, precizand ca analizeaza acest lucru cu colegii din coalitie - PSD.



"Eu nu m-am hotarat inca daca sa candidez, analizez, cu colegii mei de partid, cu colegii de coalitie. Ma gandesc foarte serios, dar inca nu am luat o hotarare. Depinde de un lucru care este esential: noi trebuie sa gasim cea mai buna formula pentru a-l invinge pe actualul presedinte in functie din partea coalitei ALDE si PSD. (...) Presedintele in functie a spus ca vrea sa candideze, aceasta este o chestiune certa, pana la proba contrarie il avem in radar", a spus Tariceanu.

Tariceanu: O sa luam o hotarare cam dupa alegerile europarlamentare

El a adaugat ca ALDE nu negociaza cu PSD pe aceasta tema si ca decizia in privinta candidatului la alegerile prezidentiale va fi luata dupa europarlamentare, scrie Agerpres

"Suntem intr-o coalitie, avem discutii, ne intelegem si putem sa luam anumite decizii in comun, dar negocieri, vorbiti asa de parca am avea ceva de vandut si de cumparat, nu avem nimic, avem un program de guvernare si, in anumite momente cheie, luam anumite decizii, dar nu avem negocieri. In ceea ce priveste o candidatura comuna, fara doar si poate ca ne vom pune la aceeasi masa, vom sta si vom analiza sondaje si, pe baza studiilor sociologice, analizelor proprii, o sa luam o hotarare cam dupa alegerile europarlamentare", a sustinut liderul ALDE.

Tariceanu a mai spus ca cea mai mare probabilitate este de a merge cu un candidat comun la alegerile prezidentiale.

Intrebat daca vrea sa fie presedintele Romaniei, Tariceanu a spus: "Eu imi doresc sa fiu presedintele unei Romanii, dar altfel decat este astazi Romania, adica astazi este o Romanie a dezbinarii pentru ca avem trei mandate prezidentiale, doua ale lui Basescu si unul al lui Iohannis, care au dezbinat romanii".

El a punctat ca isi imagineaza o alta postura pentru presedintele Romaniei.



"Eu imi imaginez o alta postura pentru presedintele Romaniei, vreau sa fiu un altfel de presedinte, dar sigur ca acest lucru se poate intampla daca se intrunesc toate conditiile si nu suntem in situatia ca decizia sa fie luata maine", a adaugat Tariceanu.