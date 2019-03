Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vorbeste despre ceea ce considera ca a deranjat cel mai mult la Ordonanta 7/2019.



"In legatura cu Ordonanta cred ca trebuie subliniat dialogul care a avut loc la Guvern, primul ministru cu Ministrul Justitiei si cu asociatiile profesionale ale magistratilor, inclusiv cu participarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Am inteles si am avut chiar un dialog cu doamna prim-ministru pe acest subiect care mi-a relatat ca s-au convenit o serie de modificari care a ramas sa se faca pe Ordonanta 7, lucruri care au deranjat cel mai mult. Cred ca aici a fost o oarecare eroare, sa spunem, este cel legat de nerespectarea principiului pe care tot noi l-am introdus in reforma legilor Justitiei, adica reforma legii 303, 304, 307, a separatiei carierelor si s-a facut o revenire la situatia dinainte. Dar discutia care va spuneam ca a avut loc cu asociatia magistratilor din Romania, cu Uniunea judecatorilor, cu reprezentantii CSM a fost foarte utila si acolo au convenit, din ce am inteles, asupra modificarilor a fi necesare la aceasta ordonanta, formula care inteleg ca a multumit mediul dim justitie", a spus Tariceanu la Romania TV.

Liderul ALDE este de parere ca vor mai avea loc proteste pana cand aceasta modificare nu va fi adoptata, noteaza antena3.ro.