Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost contrazis de fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a sustinut ca prim-ministrul Viorica Dancila si-a dorit ca ea sa ramana in echipa guvernamentala, motiv pentru care a ales sa fie consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura.



"Am participat la Conferinta de alegeri a PSD Gorj. Felicitari noii echipe de conducere alese si presedintelui Mihai Weber! Oltenia intra in campanie electorala! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Pitesti- Craiova si Craiova- Targu Jiu, in a caror realizare voi avea prilejul sa ma implic personal! Chiar daca nu am putut sa o fac din calitatea de ministru, voi putea sa supraveghez lucrarile la aceste obiective din functia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura, singura pozitie care imi permite sa imi pastrez si mandatul de deputat de Dolj ales in Parlamentul Romaniei. Premierul Viorica Dancila si-a dorit sa raman in echipa guvernamentala si am optat pentru aceasta functie, din dorinta de a participa activ la realizarea unor obiective pe care le-am promis in campania electorala!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

Reactia Liei Olgutei Vasilescu survine dupa declaratiile lui Liviu Dragnea: "Din cate stiu, s-au semnat deja contracte pentru doua tronsoane. Exista deja la Ministerul Transporturilor o echipa formata, dedicata doar pentru acest drum expres. Olguta Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru sa accepte sa fie consilier onorific al prim ministrului pe infrastructura pentru a se implica si ea direct in a urmari realizarea acestei lucrari care este importanta pentru aceasta zona a tarii”, a declarat el, citat de hotnews.ro.