Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a cerut, sambata, guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sa faca publice conditiile plasarii rezervei de aur a Romaniei in strainatate, atat in Elvetia, cat si in Marea Britanie, considerand ca lipsa de transparenta in legatura cu aceste decizii de politica monetara a creat discutiile referitoare la rezervele de aur.



"Eu stiu foarte clar ca noi avem o preocupare, pentru ca noi am pierdut aurul Romaniei o data in istoria noastra. Noi stim foarte bine ce s-a intamplat cu rezervele de aur din Romania. Nu vreau sa se inteleaga si poate ca este foarte bine sa explicam ca aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra, asta inseamna o lipsa de respect fata de Marea Britanie. Nu, piata de la Londra este o piata onorabila si decenta. Eu am o alta problema cu aceasta chestiune, care este problema tipic romaneasca: domnul Isarescu ne spune ca doar Banca Centrala Europeana va zice ce va zice in ceea ce priveste aceasta situatie. Nu, este o chestie de politica monetara. Lumea, pe de o parte, decide sa si-l tina in tara, pe de alta parte vrea sa plaseze, dar, cand plasezi, plasezi la termen si cu dobanda. Eu ii cer domnului Isarescu sa-mi spuna, pentru ca niciodata nu stim de cand aurul este plecat, stim din luari de pozitie ca a fost o perioada in Elvetia, dupa aceea am aflat ca este in Marea Britanie. E foarte bine sa ne spuna public: domnule, l-am plasat in cantitatea X in Elvetia pe acest termen, asta este dobanda pe care aceasta tara - ca e al ei, nu al Bancii Nationale, e aurul Romaniei - a obtinut-o. Dar lipsa de transparenta in aceasta decizie de politica monetara a creat aceasta discutie", a afirmat Nicolai, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita.

Europarlamentarul a adaugat ca nu doreste sa reactioneze "populist" la proiectul de lege depus in Senat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind depozitele de aur constituite de BNR in strainatate, dar are nevoie de informatiile pe care i le cere lui Mugur Isarescu pentru o decizie echilibrata, scrie Agerpres.

"Eu vreau sa discutam aceasta lege, sa vedem cat este bine sa lasam in tara, daca am castiga ceva plasandu-l in afara, dar nimeni nu stie de fapt de cand este plasat, ce bani s-au obtinut din acest aur. Nu vreau sa imi pun intrebari de nicio natura, dar vreau sa stiu clar care au fost conditiile acestui plasament. (...) N-ar fi fost aceasta lege, va spun foarte sincer, daca BNR venea si spunea in rapoartele ei: am plasat la Londra, am obtinut atat. (...) Anglia este o formula onorabila, nimeni n-a pierdut vreodata din Anglia, dar noi nu stim, practic, nici valoare, nici cu exactitate cantitatea si nici cat s-a obtinut in acesti 10 ani. Imi pare rau, dar eu nu las aurul intr-o piata fara sa castig nimic. Si cred ca ar fi si un dezastru sa mai aflam ca am si platit ca sa ni-l tina unii, ca atunci mai bine il tineam aici, ca tot nu mai dadeam niciun ban. Toate lucrurile acestea trebuie clarificate si, dupa aceea, sigur, proiectul de lege este in Parlament, il discutam. Asta este o chestiune preliminara, deci eu nu imi permit sa am un punct de vedere pana nu stiu o realitate. Nici nu vreau sa reactionez populist, dar vreau o decizie echilibrata", a explicat Norica Nicolai.

Ea a sustinut ca toate politicile monetare ale BNR trebuie discutate cu Guvernul.