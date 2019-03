Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Galati, intrebat despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, ca reprezinta o posibilitate, dar pot fi si altele.



El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale.



"Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret si am ajuns la o formula concreta pentru alegerile europarlamentare si o sa luam lucrurile etapa cu etapa. De principiu, am discutat cu USR ca o sa mergem in parteneriat si pentru prezidentiale si pentru locale si pentru parlamentare, dar deocamdata ne concentram pe alegerile europarlamentare", a explicat Ciolos.

Intrebat daca va fi candidatul Aliantei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dacian Ciolos a raspuns: "Este o posibilitate, dar pot fi si alte posibilitati".

"Nu am discutat lucrul acesta. E o posibilitate, pot sa fie si alte posibilitati, important este ca la alegerile prezidentiale viitorul presedinte sa fie in continuare de partea fortelor democratice in Romania, care sa sustina programul politic pe care il avem si noi. E evident un subiect important, pentru ca intentia noastra este sa obtinem o majoritate politica in viitorul Parlament care sa ne permita sa modificam si Constitutia si presedintele va avea un rol important aici", a spus Dacian Ciolos, potrivit Agerpres.