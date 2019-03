Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca le va raspunde ''pe masura'' tuturor partidelor politice aflate in Opozitie si care au devenit ''extrem de violente si nu doar verbal''.





"Am vrut sa transmit un mesaj mai amplu catre toate formatiunile politice din Opozitie, ca, pana acum, am vrut sa ne vedem de treaba, insa mizeriile, nivelul de violenta si nu numai verbala la care s-a ajuns si pe care il practica in permanenta, nivelul de haituiala pe care il practica toti, pentru ca toti au in spate aceleasi butoane, ne-au facut sa le raspundem pe masura. PSD este un partid mare, care are forta politica, pe care o utilizeaza pentru a face bine si pe care o va utiliza si pentru a raspunde si o vom face cu varf si indesat, nu neaparat folosind aceleasi metode. In ceea ce-i priveste pe cei care mosesc aceste miscari politice vor fi scosi la iveala, pentru ca romanii au dreptul sa stie adevarul", a afirmat Dragnea.

Potrivit acestuia, PSD nu a raspuns atacurilor Opozitiei pentru ca s-a dorit o schimbare a Romaniei in bine, iar acest lucru s-a si intamplat, scrie Agerpres.

"Purtam, in continuare, discutii directe cu oamenii, pentru dezvoltarea comunitatilor locale, rezolvarea problemelor, mari sau mici. Daca un singur om are de suferit, il ajutam, pentru ca una din devizele noastre este sa nu lasam pe nimeni singur. De asta ne asumam riscuri in politica si, din pacate, nu sunt putine, pentru a schimba Romania in bine. Programul nostru economic si social, care a fost criticat in campania electorala ca nu este realist, s-a dovedit ca se poate scadea taxele, impozitele, se pot mari salariile si numarul locurilor de munca. Sunt peste 100.000 de noi locuri de munca si o crestere economica ce nu mai poate fi contestata de nimeni. Iar Caras-Severinul sunt convins ca va iesi din lentoare si va incepe sa faca lucruri", a sustinut presedintele PSD.

Dragnea: Toata lumea spune ca Presedintia Consiliului UE este un succes

"Am vorbit si eu cu multi oficiali europeni. (...) Toata lumea spune, cu foarte mare placere, ca este o Presedintie de mare succes. Doar o informatie - intr-o luna si jumatate Guvernul condus de Viorica Dancila, care gestioneaza aceasta Presedintie, a inchis mai multe dosare europene decat Presedintia austriaca in sase luni. De ce? Pentru ca suntem foarte bine pregatiti. Chiar suntem bine pregatiti. Victor Negrescu (fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene - n.r.) a muncit foarte mult sa pregateasca aceasta Presedintie. De ce a plecat din Guvern, cred ca nici el nu stie. Asta e cand esti prea tanar. Premierul Viorica Dancila, ministrii sunt foarte bine pregatiti. Toate intalnirile pe care le au la Bruxelles le gestioneaza foarte bine. Nu le e teama, nu le e rusine, nu se sperie cu toate ca au primit presiuni de la lideri mari europeni. (...) Sunt romani, stiu exact ce au de facut si, bineinteles, ca gestioneaza asa cum trebuie", a sustinut Dragnea, la Conferinta judeteana de alegeri a PSD Caras-Severin.