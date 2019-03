Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sustine ca este proeuropean convins si foarte dedicat unui parteneriat mult mai intens cu SUA.



"Eu sunt un proeuropean convins. N-o spun nici ca sa ma auziti dvs, nici ca sa ma auda altii, nici nu ma intereseaza. Cred foarte mult insa, sunt foarte dedicat unui parteneriat mult mai intens cu Statele Unite decat il avem acum. Dar, stimati colegi, in toate aceste parteneriate, in toate aceste structuri, organizatii din care facem parte, nu trebuie sa uitam un lucru: trebuie sa fim patrioti romani! (...)



Viitorii parlamentari ai PSD trebuie sa aiba un obiectiv major - Romania si interesele Romaniei. Nu sa mearga acolo si sa injure Romania, sa critice Romania, sa parasca Romania si sa minta despre Romania. Sa se gandeasca ca toti europarlamentarii din celelalte tari merg sa-si apere interesele tarii respective, merg sa munceasca sa aduca mai multe fonduri europene in tara. Asta trebuie sa faca europarlamentarii nostri! Si romanii trebuie sa hotarasca ce vom face la aceste alegeri. Vor sa trimitem acolo niste gasti, niste grupuri de interese care nu vor misca un deget pentru Romania sau un grup de europarlamentari care sa se bata pentru tara lor? Asta este marea alegere care trebuie facuta la alegerile europarlamentare. Si pentru asta trebuie sa exemplificam in detaliu, trebuie sa dam toate informatiile cetatenilor romani, ca sa stie", a spus Dragnea, citat de digi24.ro.