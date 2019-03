Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a facut ''absolut nimic'' in cei patru ani de mandat pentru Romania sau pentru cetatenii romani, motiv pentru care singura solutie ar fi ca actualul sef de stat sa nu mai prinda un al doilea mandat.



"Ce a facut acest domn in Romania? Nu voiam sa vorbesc despre el, acum m-am gandit. Ce a facut Klaus Iohannis timp de patru ani? Este o intrebare atat de simpla... ce a facut acest om cat a fost presedinte? Nu am gasit o actiune care sa fi ajutat Romania. Absolut nimic! In schimb am vazut ca este deasupra legii. Sunt documente cu case matrasite. Da socoteala pentru acest lucru? Nu! (...) A blocat acest guvern de cate ori a putut. Cum sa fii asa? Ce suflet sa ai sa blochezi bugetul Romaniei doar gandindu-te ca 4 milioane de copii nu primesc alocatia marita de la 1 martie? De ieri, copiii ar fi trebuit sa aiba alocatia marita! Cum poti sa fii atat de rau? Nu vrea sa facem investitii! A blocat numirea unor ministri. Unde s-a mai intamplat asa ceva?

Singura solutie pentru Romania este ca Iohannis sa nu mai prinda un al doilea mandat. Este un obiectiv foarte important. Pe ce pune mana strica si face numai rau! Sa stiti ca nu vorbeste niciodata de bine Romania in afara tarii, cand se intalneste cu alti oameni", a spus Liviu Dragnea, citat de dcnews.ro.