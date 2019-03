Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sosit, sambata, la Resita, pentru a participa la Conferinta judeteana de alegeri a PSD Caras-Severin, el fiind intampinat cu huiduieli de un grup de cativa zeci de protestatari, in timp ce social-democratii caraseni l-au aplaudat.



De asemenea, membrii social-democrati ai organizatiei din Caras-Severin au scandat minute in sir "PSD, PSD", incercand sa acopere huiduielile venite dinspre grupul de protestatari.



"PSD Caras-Severin este, de acum, o organizatie curata", a declarat Liviu Dragnea, la intrarea in sala in care are loc conferinta, referindu-se la plecarea de la conducerea organizatiei a fostului lider judetean social-democrat, Ion Mocioalca. Acesta a plecat la formatiunea Pro Romania, la inceputul lunii decembrie.

El si-a exprimat sustinerea pentru deputatul Luminita Jivan, liderul interimar al organizatiei dupa plecarea lui Mocioalca, aceasta candidand, sambata, pentru functia de presedinte al organizatiei judetean. Presedintele national al PSD a mai spus ca organizatia din Caras-Severin trebuie sa faca politica partidului "pentru oameni, nu pentru gasti" si si-a exprimat increderea ca va continua sa fie apreciata de catre electoratul din judet, in care social-democratii au 47 de primari. Dragnea a mai anuntat ca acestora li se vor alatura si alti trei primari PNL, scrie Agerpres.

"Dupa alegerile din organizatia judeteana lucrurile sa intre in normal, sa faceti chiar politica partidului si a PSD-ului pentru oameni, nu pentru gasti, nu pentru interese personale, sau pentru oameni care au folosit partidul asta pentru alte interese. Eu am incredere foarte mare in Luminita si sper ca cu toti primarii, cei 47 de primari PSD si cei trei de la PNL, care am inteles ca vin la noi, chiar sa facem ceva pentru acest judet", a spus Liviu Dragnea.