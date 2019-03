Andrei Caramitru sustine, intr-o postare pe Facebook ca toate site-urile pro opozitie au primit ordin sa nu mai dea informatii despre USR, ordin venit pe filiera PNL Bucuresti. Reactia PNL nu a intarziat sa apara, liberalii precizand ca "s-a depasit orice limita".



"Alerta- atac la media independenta!!! Am aflat azi ca aproape toate site-urile pro opozitie au primit ordin sa nu mai dea informatii despre USR/PLUS si sa isi transfere armele catre PNL . Ordin venit pe filiera PNL Bucuresti / Bosoi. Pana si cel mai umil ziarist a fost informat de asta. In paralel - toata directia Digi24 online a fost data afara.

Si Rares Bogdan va fi pus pe lista de PNL la Europarlamentare - deci Realitatea este pusa in mana Kgb-istului Gusa. Mobilizarea noastra pe online acum devine vitala ! Toti scriem, distribuim, inundam cu mesajul nostru!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Reactia PNL: Retractati sau va actionam in judecata!

Prin intermediul unui comunicat de presa, liberalii au transmis ca "au ignorat de dragul unei bune colaborari a opozitiei opiniile cel putin dezechilibrate ale diversilor membri USR", insa "s-a depasit orice limita".

"Dezmintim categoric informatiile false diseminate in scop strict electoral si amintim USR ca politica intre oameni civilizati nu se face asa. Ii informam ca electoratul roman nu este nici prost si nici usor manipulabil, asa cum cred dumnealor, dupa cum se pozitioneaza public.

"Se aduc doar acuzatii neintemeiate si manipulatorii, ceea ce ne demonstreaza ca demersul in cauza este strict electoral. Electoratul nu se castiga cu astfel de mizerii! Nu ne jigniti doar pe noi, ci si pe toti alegatorii care au discernamantul sa faca diferenta intre o informatie neargumentata si un demers electoral mizerabil. Solicitam USR sa retracteze de urgenta afirmatiile de pe Facebook-ul personal in cauza. In caz contrar PNL Bucuresti isi rezerva dreptul de a va actiona in judecata", se arata in comunicat, potrivit hotnews.ro.

Andrei Caramitru, clarificari dupa pozitia PNL

"Inteleg ca PNL Bucuresti a iesit cu un comunicat foarte dur la o postare recenta de-a mea. As dori sa clarific cateva puncte:

- 1) eu am sustinut INTOTDEAUNA o alianta pentru candidat comun la primarie si colaborare cu PNL. In multiple postari. Si, ca noi toti, mi-am dorit o pozitie de la PNL care sa fie clara si ferma contra PSD (exact ce a si comunicat public BEX-ul PNL saptamana trecuta)

- 2) sunt un membru simplu in USR. Sunt “consultant” pro-bono ceea ce inseamna ca dau sfaturi (nu iau decizii - si nu fac parte din nici un for de decizie al partidului). Postarile mele (daca nu specific altceva) sunt facute in nume propriu (cred in libertatea de expresie - chiar daca suntem angajati intr-o firma sau suntem membri in vreun partid trebuie sa ne exprimam punctele de vedere liber)

- 3) informatiile pe care le-am dat azi au fost bazate pe mai multe whatsapp-uri primite direct de la cativa ziaristi simpli pe care ii cunosc care erau foarte ingrijorati. Am tras un semnal de alarma pentru ca mi se pare grav daca ORICE partid este exclus din canalele media (chiar si partidele cu care nu sunt de acord - esenta democratiei este poti sa ai o voce). Daca informatiile nu sunt adevarate (asa cum mentioneaza PNL Bucuresti) - inseamna ca cineva care a spus ca ii reprezinta a dat “directii” care nu sunt in acord cu partidul sau ca cei care m-au informat de fapt nu au inteles mesajele primite. Asta m-ar bucura mult si le multumesc pentru clarificare. Si sper sa nu vedem o diferenta de expunere de acum incolo fata de trecut in canalele media

- 4) va promit ca nu voi ataca partidele cu care putem face o alianta (si cu care sper ca vom lucra bine). Insa sper ca si membrii lor marcanti si comunicatorii lor sa nu ne mai atace constant (creaza o frustrare mare la multi colegi din USR pe care ii cunosc) . Nu ajuta pe nimeni. Oameni buni - avem un monstru in fata noastra . Aia e tinta - nu oamenii cinstiti care se lupta fiecare pentru o tara mai buna... Nu conteaza in ce partid suntem. Hai sa rezolvam intai problema principala si dupa avem timp sa dezbatem pe probleme reale, cum vrem sa rezolvam situatia economica sau cum reparam raul facut in justitie. Intre oameni cu intentii bune", a revenit Caramitru pe Facebook.