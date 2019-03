Cozmin Gusa sustine ca are atat cuvinte de lauda la adresa fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, cat si motive sa o critice.



"Am primit multe critici pe mail ca n-as sustine-o pe Kovesi. In primul rand, eu nu am calitatea sa o fac, dar am o nemultumire legata de lipsa de raspuns la toate intrebarile publice care vizeaza la activitatea unro procurori din subordinea ei, precum cei la la Ploiesti.

Daca ma gandesc bine, mai am o problema cu Kovesi, pentru ca dupa parerea mea a actionat prea dur impotriva capitalistilor romani, ocolind doua categorii: politicieni de rang inalt si reprezeyentantii corupti ai multinationale, fapt ce a creat un dezavantaj. Felul in care au fost pedepsiti oameni de afaceri autohtoni, oarecum pe nedrept, unii dintre ei, mi-a lasat un gust amar.

Am apreciat-o zilelea astea pentru ca se poate simti victima in fata celor din tabara Dragnea, dar le dau dreptate si celor care ii spun sa mearga inainte chiar si daca nu va castiga postul de procuror general al UE", a declarat Gusa, citat de realitatea.net.