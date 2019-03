Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, a transmis dupa declaratia de presa sustinuta joi seara de Gheorghe Stan, seful Sectiei pentru investigarea magistratilor, ca mai e putin pana la impact si totul va fi reconstruit.



"Intelegeti ceva din poza si din conferinta de presa? Eu nu.

Vad in reluare stiri si nu imi recunosc tara. O mai vad pe dna Grapini incalecand cuvinte, pe care le scuipa de la inaltimea deputatiei europene (ce rusine) si incercand as a last resort sa numere din doi in doi voturi. Mizerabil.

Bilantul e asa: o femeie pe nume LCK care salveaza reputatia tavalita a patriei si care a devenit fara voia ei imaginea rezistentei noastre, zeci de instante si parchete angajate in protestul fata de saltul in trecut, o gasca politica angajata in salvarea unor masculi alfa, chibiti care datoreaza gastii tot ceea ce sunt, falsi Mesia care o dau acum cotita in institutii care au daramat tara prin siluirea constitutionalitatii, vremuri cum nu se poate mai tulburi. Mai e putin pana la impact. Rabdare, va fi totul de reconstruit", a scris Raluca Pruna pe Facebook.