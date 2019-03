Procurorul general, Augustin Lazar, respinge acuzatiile lui Gheorghe Stan, seful Sectiei de anchetare a magistratilor, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice, in elaborarea organigramei sau in privinta modului de interpretare a principiilor care guverneaza activitatea Ministerului Public.



"Procurorul general al PICCJ respinge acuzatiile nefondate ale domnului Gheorghe Stan, procuror sef al S.I.I.J., conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice, in elaborarea organigramei sau in privinta modului de interpretare a principiilor care guverneaza activitatea Ministerului Public. In relatia cu sectia nou infiintata a manifestat intotdeauna deschidere la dialog si sprijin pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare functionarii, acestei sectii asigurandu-i-se, uneori prin eforturi deosebite si in detrimentul altor compartimente, conditiile necesare infiintarii si functionarii.

Astfel au fost efectuate din timp demersurile pentru asigurarea cadrului legal si administrativ de functionare a sectiei, respectiv pentru adoptarea statului de functii si personal si a regulamentului. Mentionam ca operationalizarea S.I.I.J. nu a beneficiat de alocarea de resurse financiare si umane in mod suplimentar, sustinerea necesitatilor acesteia realizandu-se prin diminuarea corespunzatoare a resurselor celorlalte sectii. Spre exemplu, pentru o schema de 5 procurori au fost alocate 5 birouri din care anterior a fost mutat personalul apartinand altor compartimente. Functionarea in prezent intr-un sediu separat se datoreaza inclusiv demersurilor si alocarii resurselor necesare de catre procurorul general, S.I.I.J. nefiind ordonator de credite. Procurorul general al P.I.C.C.J. solicita tuturor procurorilor inalte standarde profesionale si respectarea legii, indeplinirea atributiilor cu responsabilitate, independenta si impartialitate.



Standardele de independenta si profesionalism sunt aceleasi pentru toti procurorii Ministerului Public, conform statutului constitutional si cadrului legal, dar asteptarile de a corespunde acestora sunt cu atat mai mari in cazul unei structuri specializate sa ancheteze magistrati", se arata intr-un comunicat transmis de Augustin Lazar pe pagina de Facebook a Ministerului Public. Seful Sectiei pentru investigarea magistratilor, Gheorghe Stan, a declarat joi seara ca alegatiile privind scoaterea sectiei de sub controlul procurorul general sunt lipsite de orice fundament. El a afirmat ca OUG 7/ 2019 a fost necesara pentru punerea in acord a unor prevederi legale si a facut referire la ”piedici” pe care le-a pus procurorul general in operationalizarea Sectiei Speciale.

