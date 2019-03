Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care someaza Guvernul sa dea "un mandat de vot favorabil" candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene.



"Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile politice europene de care apartin. Obtuzitatea si aversiunea personala impotriva unui roman, care are sansa de a ocupa o pozitie de prim rang in arhitectura europeana, a facut ca reprezentantii PSD si ALDE sa exporte la nivelul UE o mizerie greu de imaginat, fata de care reactia involuntara a oricarui oficial european este de a se tine de nas. Ajunge!

PSD si ALDE si-au pierdut complet credibilitatea si le va lua enorm de mult timp ca cineva sa le mai ia in serios la nivelul UE si sa le asculte. Va somez sa nu puneti, insa, si Romania in situatia de a se face de ras! Guvernul Romaniei este obligat sa acorde un mandat de vot favorabil candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene, pe care sa-l prezinte public", afirma Orban in scrisoarea adresata premierului.

Orban: Rolul Guvernului, "de a apara si de a promova interesele cetatenilor" Romaniei

adauga Orban.

El a sustinut ca "situatia in care Laura Codruta Kovesi va obtine pozitia de Procuror sef european impotriva pozitiei Guvernului Romaniei va arunca un stigmat nu doar asupra formatiunilor politice care se afla la guvernare, ci asupra tarii in ansamblul sau, ceea ce reprezinta un grav act de tradare si de nedreptate", scrie Agerpres.

Orban i-a cerut premierului sa prezinte public mandatele scrise transmise de Guvernul Romaniei la nivelul COREPER.

"Va invederez faptul ca, potrivit evaluarilor pe care le detinem in acest moment, sansa ca viitorul Procuror sef european sa fie Laura Codruta Kovesi este una extrem de mare, iar probabilitatea ca PSD si ALDE sa o blocheze este una extrem de mica. In acest sens, Partidul National Liberal este determinat sa consolideze aceasta stare de fapt prin toate parghiile de influenta pe care le detine. In acelasi timp, sunteti obligata sa prezentati public mandatele scrise pe care Guvernul Romaniei le-a comunicat reprezentantilor tarii noastre la nivelul COREPER atat pentru reuniunea din 20 februarie, cat si pentru cele care urmeaza. Acest lucru a devenit cu atat mai necesar cu cat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a dezis de decizia mandatului dat in cazul Procurorului sef european. In cele din urma va sfatuiesc sa luati in mod autonom o decizie buna, in sensul argumentelor prezentate, pentru ca aceasta poate fi ocazia prin care mai puteti salva ceva in ochii opiniei publice din dezastrul acestei guvernari pe care o decontati", mai arata Orban in scrisoare.