Senatorul Serban Nicolae, initiatorul unei propuneri legislative privind repatrierea rezervelor de aur ale BNR, considera ca Romania isi poate permite, in prezent, "sa-si tina rezerva de aur in propriul teritoriu", pentru ca are o crestere economica sustenabila si o inflatie tinuta sub control.



"E o idee mai veche a mea avansata din 2015 (...) cand se inregistra deja o crestere economica sustenabila, continua, coerenta si relativ stabila, cu o inflatie tinuta sub control, cu o moneda nationala predictibila si cu un curs raportat la principalele monede euro si dolar stabil si atunci m-am gandit ca Romania nu mai este in situatia de la sfarsitul anilor 90, cand eram tot timpul cu ochii pe opiniile FMI si ale BM, ratingurile date de agentiile internationale, astfel incat a aparut acesta idee a repatrierii rezervei de aur constituite de BNR. Stiam ca rezerva sa este de peste 100 de tone de aur, ca o parte este deja in tara si practic nu mai suntem in situatia in care sa tinem rezerva de aur in strainatate", a afirmat joi la Parlament, Serban Nicolae.

El a explicat ca, dupa guvernarea Ciolos, despre care spune ca nu a avut incredere, a asteptat sa vada daca "argumentele invocate in prima instanta raman valabile".

"Anul 2017 si anul 2018 au confirmat acest lucru si anume faptul ca economia romaneasca este in continuare in crestere, ca exista o stabilitate economica la nivel macro si ca economia romaneasca ar putea sa ofere asemenea garantii de siguranta", a adaugat Serban Nicolae.

Serban Nicolae a propus prin proiect ca repatrierea rezervei sa fie integrala

a mai afirmat Nicolae.

Serban Nicolae a precizat ca nu a discutat cu organismele europene si nici cu BNR pentru un astfel de demers, afirmand ca deocamdata este un proiect, aflat in dezbatere. "Nu e nimic executoriu acum.(...) Eu cred ca BNR va sustine o asemenea idee", a spus senatorul.

"Niciodata nu mi-am pus problema sa modific ceva in organizarea BNR, astfel incat sa introduc incompatibilitati sau zone de conflict cu Banca Centrala Europeana sau cu celelalte banci centrale europene. In privinta rezervei de aur constituita de BNR, nu este nici un fel de restrictie. Nici nu ar avea cum sa ne impuna Banca Centrala Europeana sau bancile centrale ale altor state reguli cu privire la acest lucru. De altfel, tari europene cu o economie stabila consacrata, (...) Germania, Italia, Belgia, Elvetia, au luat asemenea masuri de repatriere in ultima perioada a rezervei de aur din strainatate in propriile tari (...). Spre exemplu, Ungaria a repatriat intreaga cantitate fara nici un fel de problema (...). Nu s-a mai pus problema credibilitatii", a mai afirmat senatorul PSD.

Nicolae: Nu s-a pus problema destinatiei rezervei de aur

Potrivit lui Serban Nicolae, Romania plateste o chirie Bancii Angliei, incepand din 2005, pentru rezerva sa de aur, de aproximativ de 300.000 euro pe an, scrie Agerpres

"Nu s-a pus problema destinatiei rezervei de aur. (...) Niciodata BNR nu a constituit rezerva de aur pentru o operatiune bugetara, pentru cheltuieli fiscale bugetare samd (...). Propunerea nu apartine Guvernului, nu schimba destinatia rezervei de aur, nu schimba titularul persoanei care constituie rezerva si care ramane BNR. (...) BNR este suficient de solida ca institutie de banca centrala ca sa depoziteze aur. (...) Nu cred ca pastrarea rezervei in strainatate ii sporeste valoarea sau ii determina valoarea. O parte din rezerva de aur se afla in Romania", a subliniat Nicolae.

Nicolae a mai punctat ca readucerea rezervei in tara are legatura "cu o strategie de tara, de patrie".

"Nu mi se pare nimic anormal ca noi sa fim cel putin la fel de patrioti ca altii. Aceasta formula de cosmopolitism slugarnic nu mi se pare deloc o strategie corecta.(...) Puteam sa oferim ca alternativa mutarea intr-o tara mult mai sigura. (...) De ce nu ne ducem in Germania? Ca daca ne pune Germania procuror european, daca ne pune... (...) Din punctul meu de vedere, nu e bine sa ducem nici tezaurul Romaniei in afara tarii, nici rezerva de aur a BNR", a opinat senatorul PSD.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva.