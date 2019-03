Fostul presedinte Traian Basescu se intreaba daca se pregateste instalarea unei dictaturi in perioada urmatoare.



"Oare se pregateste instalarea unei dictaturi?

Ultima framantare lui Dragnea si a soferului lui Voicu (senatorul Serban Nicolae) a devenit rezerva de aur a Romaniei, adica aducerea in tara a celor 60 de tone de aur depozitate in banca Angliei cu scopul de a fi „vazute” de toata lumea, ca un element de credibilitate a tarii.

Nu cred ca este atat de prost informat, incat sa nu stie ca pentru investitori si bancile care ne imprumuta, expunerea rezervei de aur si a rezervelor valutare este esentiala pentru credibilitatea Romaniei.



Si atunci ce l-o fi lovit de vrea aurul la Bucuresti?

Am o singura explicatie: Daddy, adica Dragnea, si soferul lui Voicu, adica Serban Nicolae stiu ca adesea regimurile dictatoriale sunt sanctionate prin blocarea resurselor financiare ale statului aflate in strainatate, fie ca este vorba de aur, conturi in valuta sau alte active, prin decizii unilaterale ale statelor democratice pana la restabilirea functionarii statului de drept.

Oare se pregatessc Dragnea, Nicolae si clica lor sa impuna prin legi un regim dictatorial in perioada urmatoare si de teama sanctiunilor vor sa aduca rezerva de aur in tara?

Ma intreb si eu...", a scris Traian Basescu pe Facebook.