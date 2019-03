Fostul premier Mihai Tudose sustine ca liderul PSD, Liviu Dragnea, "arunca pe piata idiotenii fabuloase, cum ar fi povestea cu statul paralel", cand, in realitate chiar el ar fi statul paralel



Intrebat la Adevarul Live in legatura cu acuzatiile lui Liviu Dragnea ca George Maior ar fi, de fapt, in spatele Pro Romania, raspunsul lui Mihai Tudose a fost:

"Plus martienii. Pentru orice i se intampla domnului Dragnea, intotdeauna altcineva e vinovat, nu el. Nu ai cum sa mai spui ceva in PSD. De ce liderul partidului de guvernare sta la 10% ? De ce grupul socialist mai are putin si spune ca nu ne cunoaste? De ce te uraste lumea pe strada? Intotdeauna sunt de vina altii: Maior, Pahontu, statul paralel, dar el nu e de vina cu nimic. El e ingeras si toata lumea da cu pietre in el. Arunca pe piata idiotenii fabuloase, cum ar fi povestea cu statul paralel. El e statul paralel. El incearca sa aiba o structura paralela cu cea a statului si in mare parte i-a reusit".