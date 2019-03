Dupa ce Laura Codruta Kovesi a iesit castigatoare cu 26 de voturi in comisia LIBE, jurnalistul Ion Cristoiu sustine ca batalia de imagine nu-l afecteaza pe Liviu Dragnea cu nimic, in schimb "pe zona lui Iohannis e devastator".



"Si daca pierdea azi in Comisia LIBE tot era de castigat. Aseara am avut un spectacol mediatic pe care ea l-a jucat perfect, adica a fost modesta, a vorbit in romaneste, era emotionata, s-a referit tot timpul la Romania.

Tema ei era justitia din Romania. In urma unui spectacol orice tefelist zice asa: ba, ati vazut ce eroina e asta? Pai noi l-am avut pe unul pe care il cheama Iohannis. Si cum a revocat-o el pe eroina?", a spus Cristoiu la Antena3.