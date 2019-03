Europarlamentarul Monica Macovei, membra a comisiilor de Control bugetar (CONT) si de Libertati civile (LIBE), spune ca daca pierde Laura Codruta Kovesi de vina este PSD, care face un lobby foarte mare.



"S-a votat miercuri si s-a reluat acest vot la cererea grupului socialist, desi se stabilise ca in LIBE voteaza numai coordonatorii. Ce asteptari am de la aceste doua comisii? Sa respecte vointa acelei comisii de jurizare, de nominalizare, formata din oameni total apolitici, membri din curti supreme din alte tari, procurorul general al Austriei, procurorul italian, judecari sau procurori francez, din toate statele membre, un fost membru al Eurojust. Nimeni nu e politic acolo. Au stabilit o lista de finalisti, 3 persoane, dupa doua randuri de interviuri. Prima lista a fost de 11 si apoi s-a mai audiat inca o data si a fost de trei. Au spus ca aceea este ordinea lor de preferinte, cu doamna Kovesi pe primul loc. Normal ar fi ca membrii celor doua comisii sa respecte vointa specialistilor", a explicat Macovei in interviul pentru RFI.

Macovei a mai explicat ca la votul secret se poate intampla orice, si ca o va vota pe Kovesi, intru cat „e normal ca toti romanii sa voteze cu doamna Kovesi”.

"Daca pierde doamna Kovesi de vina este PSD, care face un lobby foarte mare, de parca asta este rostul lor pe lumea asta. Cred ca in timpul presedintiei nu se mai ocupa de altceva decat de asta. Ei sunt vinovati daca pierde. Ei au determinat si reluarea votului astazi in LIBE, ca sa voteze toata comisia si poate fac aranjamente si sa voteze secret si sa nu voteze coordonatorii, ceea ce fusese stabilit tot de coordonatori. Fusese de acord si presedintele comisiei, Moraes, care astazi si-a schimbat discursul. E din grupul socialist. Daca pierde, pierde din cauza PSD, foarte simpu si scurt", a mai spus Monica Macovei, potrivit Adevarul.ro.