Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat, miercuri, la Parlament, ca ar trebui preluat modelul european iar procurorul general al Romaniei sa fie numit de Parlament, prin vot politic.





"E o idee buna, eu cred ca ar trebui sa preluam acest model, eu cred ca am putea sa ne gandim la o modificare legislativa, este un model corect ca procurorul general al Romaniei sa fie numit de Parlament prin vot, probabil sa instituim o procedura prin care ministrul Justitiei selecteaza o serie de candidati, CSM face un triaj profesional, dupa care la Parlament facem audieri publice in cele doua comisii juridice si Parlamentul sa voteze procurorul general al Romaniei. Cred ca e o idee buna, e un model pe care putem sa-l luam in considerare, daca merge la Parlamentul European.

Daca e sa fim cinstiti, mai ales din punct de vedere profesional, mai ales in comparatie cu ceilalti candidati, doamna Kovesi nu exista. Nici pana in ziua de astazi nici dumneavoastra (…) nu ati identificat niciun rechizitoriu facut de Laura Codruta Kovesi. (…)Macar sa vedem ceva profesional. In legatura cu votul, daca sunteti de acord cu mine ca votul politic este unul corect la numirea unui sef de Parchet de asemenea rang, eu cred ca ar trebui sa sustineti, prin campanii cu Will Smith, Harrison Ford, ca si in Romania sa adoptam acelasi nivel, sefii de Parchete sa fie numiti de Parlament", a declarat senatorul PSD, potrivit Antena3.ro.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile de marti pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European.