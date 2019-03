Cotidianul belgian La Libre Belgique i-a dedicat, miercuri, un articol Laurei Codruta Kovesi dupa victoria din Parlamentul European, numind-o "doamna de fier" a Romaniei si scriind ca Parlamentul European vrea sa o faca "doamna de fier a Europei".



"Kovesi a convins. Singura, impotriva guvernului din propria sa tara.

PSD duce de saptamani intregi o companie de discreditare a sa, o atitudine care a socat in Europa, chiar in momentul in care Romania exercita presedintia rotativa a UE", a scris La Libre Belgique.

Ziarul o citeaza pe eurodeputata Judith Sargentini (Verzi), care a spus ca "numarul de mesaje pe care le primesc (n.r - de la PSD) pentru a nu o vota pe Kovesi e incredibil", in timp ce Roberta Metsola (PPE) a spus ca "(Alegerea) e perfect meritata. Competenta si curajul sau sunt exemplare".