Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus miercuri la Senat un proiect care prevede modificarea Legii de functionare a BNR. Initiatorii vor ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania detine aproape 104 tone de aur.



"Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei prezinta Parlamentului si Guvernului, de indata, un raport privind situatia rezervelor si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei.

Din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice. Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva", prevede proiectul legislativ, potrivit Stiripesurse.ro.

Proiectul este inregistrat la Senat pentru dezbatere in procedura de urgenta

Isarescu: Credeti ca euro si dolarii stau in beci la Banca Nationala?

In expunerea de motive, Liviu Dragnea si Serban Nicolae sustin ca „evolutia economiei romanesti din ultimii ani indica o tendinta pozitiva, cu crestere economica constanta, solida si sustenabila, cu inflatie moderata, in limite controlabile si cu o stabilitate predictibila a monedei nationale“. Ei spun ca, in acest context, se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur.", a spus guvernatorul.

In prezent, 65% din rezerva de aur este pastrata la Banca Angliei.