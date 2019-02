Codrin Stefanescu, secretar de stat al PSD, o numeste pe Laura Codruta Kovesi "sefa calailor" din Romania si sustine ca ca votul din comisia LIBE a Parlamentului European este politic.



„Un grup restrans de politicieni din Uniunea Europeana desemneaza in functii, inclusiv in functia de procuror-sef european, oameni in urma unor proceduri strict politice. Uneori aceste proceduri nu au nicio legatura cu sustinerea din partea unei tari, a unui guvern, a unei natiuni si nu au nicio legatura cu democratia. Din aceasta perspectiva, acesta preocupare si critica a Bruxelles-ului fata de legile justitiei si fata de modificarile pentru consolidarea drepturilor si libertatilor cetatenesti si laitmotivul lor legat de independenta procurorilor sunt expresia unui fariseism acut. Pur si simplu vorbim despre ipocrizie la cel mai inalt nivel. Cum ar fi daca dupa modelul desemnarii procurorului-sef european, Romania ar negocia politic, de exemplu, in comisiile parlamentare, intre grupurile politice, si ar vota in Parlament procurorii de rang inalt, cum sunt Procurorul General, sefii DNA si DIICOT si asa mai departe?”, a declarat Stefanescu pentru stiripesurse.ro.

"Noi, in Romania, avem alta procedura, noi incercam sa aparam drepturile si libertatile persoanelor calcate in picioare. Daca ei au ajuns la concluzia ca seful calailor din Romania care ani de zile a incalcat tot ce inseamna drepturi si libertati cetatenesti si a condus o institutie care a falsificat probe, o institutie care a calcat in picioare destine, uneori s-a lasat cu pierderi de vieti omenesti in urma unor anchete abuzive, in Romania inca avem in inchisori oameni total nevinovati, oameni care si-au pierdut cariera, sanatatea, unii si-au pierdut familiile sau pur si simplu au decedat in inchisori, si ajungi ca o astfel de persoana sa fie promovata, este absolut revoltator”, a mai declarat Codrin Stefanescu.

Secretarul general al PSD a adaugat ca prin votul din comisia LIBE, romanii vor intelege care este miza alegerilor europarlamentare.

„Mai mult decat atat, este pe intelesul tuturor, pentru ca dezbaterile au fost transmise pe toate televiziunile europene si nu numai, cum o persoana care minte in Parlamentul European poate sa fie sustinuta politic si promovata. Asta nu va face decat sa intareasca in Europa, pentru alegerile europarlamentare, toate grupurile politice nationaliste, radicale, patriotice si sa intareasca ideea ca este nevoie de o schimbare. Acelasi lucru se va intelege si in Romania. Romanii au inteles ca trebuie sa ne batem pentru drepturile noastre, ale tarii noastre si ale natiunii noastre pe toate fronturile si au inteles acum romanii care este miza alegerilor europarlamentare din 26 mai, de a alege intre PSD, un partid romanesc 100% care sustine interesul tarii noastre si o pleiada de partide care fie voteaza impotriva Romaniei, fie sustin astfel de personaje la nivel politic care sunt in general impotriva intereselor tarii noastre”, a precizat Codrin Stefanescu.