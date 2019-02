Calin Popescu-Tariceanu a avut o prima reactie dupa ce Laura Codruta Kovesi a castigat sustinerea pentru functia de procuror-sef al Parchetului European.



"Este o exemplificare perfecta care ne vine de la Parlamentul European, care e foarte generos, sa ne invete pe noi ca in Justitie nu trebuie sa intervina factorul politic si ne-a facut astazi o demonstratie perfecta cum intervine factorul politic in aceasta alegere. In rest, numai de bine", a declarat Calin Popescu Tariceanu, potrivit Realitatea.net.

Reactia liderului ALDE vine dupa ce Laura Codruta Kovesi a primit, miercuri cele mai multe voturi in comisia LIBE, si anume, 26 de voturi, dupa audierea pentru postul de procuror sef european. Jean-François Bohnert a primit 22 de voturi si un vot Andres Ritter.