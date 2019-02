Fostul premier Victor Ponta sustine ca pentru Liviu Dragnea orice chestiune serioasa devine un blat, o bascalie sau ambele!



"Haideti ca iar a luptat Dragnea cu 'Statul Parelel' / la Dragnea orice chestiune serioasa devine un blat, o bascalie sau ambele!

Acum putem sa ne uitam putin si la faptul ca tot acest 'praf in ochi' este folosit in aceasta saptamana de catre Dragnea si Valcov ca sa fure toate companiile romanesti (cu semnatura inconstientilor Dancila si Teodorovici care vor adopta Hotararea de Guvern cu Fondul Suveran)!

Pentru noi cei de la PRO Romania marea batalie a acestui an este salvarea companiilor romanesti (pe care in 2012-2015 le-am salvat de la faliment, le-am facut profitabile si le-am listat la Bursa pentru a fi transparente si eficiente pentru Romania)!

Liviu - you don’t speak English / but do you speak euro and dollars? Just brasilian real?", a scris Victor Ponta pe Facebook.

