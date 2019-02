Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, marti seara, ca dosarul Revolutiei este finalizat de catre procurori si ca in scurt timp acestia vor da o solutie.



"Anul acesta vor fi 30 de ani de la Revolutie si dosarul e la finalizare, in timp scurt vom avea o solutie. Au facut colegii nostri un mare efort sa administreze o cantitate mare de probatiune, mi-au fost toate trimise, intre documentele SRI si MApN. Sunt impresionante acele documente, s-a stabilit o stare de fapt bazata pe probe certe. (...) E impresionanta redarea acelor evenimente, aceste documente nu au fost cunoscute de anchetatorii care au lucrat in dosar (...) Ma abtin sa comentez nume, unele sunt in viata, altele nu, insa faptele lor au fost clarificate si e foarte important ca romanii sa-si cunoasca istoria, adevarul despre Revolutia romana, despre cei care au murit pentru valorile europene, e impresionant acest fapt", a declarat Augustin Lazar, potrivit Hotnews.ro.

Pe 21 decembrie 2018, procurorii Sectiei militare din Parchetul Generel anuntau ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu, in dosarul Revolutiei din decembrie 1989. Ion Iliescu, membru si presedinte al C.F.S.N., Gelu Voican Voiculescu, membru C.F.S.N. si fost vice prim-ministru al Guvernului Romaniei, Iosif Rus, fost comandant al Aviatiei Militare, si Emil (Cico) Dumitrescu, fost membru CFSN, sunt acuzati in dosarul Revolutiei din decembrie 1989 de infractiuni contra umanitatii.