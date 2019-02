Consiliul General al Capitalei a adoptat in sedinta de marti un proiect de hotarare care prevede acordarea a 1.500 de lei pentru plata chiriei lunare, in cazul victimelor violentei in familie, pe durata reabilitarii.



Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, la propunerea primarului general, Gabriela Firea.

"Cred ca trebuie sa facem mai mult pentru femeile din Romania, din Bucuresti, nu doar sa le oferim zambete si flori de 1 si 8 Martie. De aceea vin in fata dumneavoastra cu un proiect care se numeste 'Impreuna' si care va fi aplicat de catre DGASMB. Si anume, femeile care sunt victime ale violentei in familie sa poata sa aiba o solutie de a iesi din mediul in care sunt abuzate, iar primaria, prin DGASMB, sa le plateasca o chirie lunara in cuantum de 1.500 de lei pe perioada reabilitarii", a spus edilul general.

Ea a atras atentia asupra faptului ca violenta in familie este un fenomen "ingrijorator", care ia amploare.

"In utimul an, in Romania, s-au inregistrat 35.000 de cazuri, raportate la politie, de victime ale violentei in familie. Din Bucuresti sunt 3.500. Fenomenul se extinde, este un fenomen deja care capata amploare. Anul trecut doar au crescut cu 30% acele ordine care protejeaza victima, ordine de restrictie de apropiere. Prin urmare, este un fenomen care ia amploare, un fenomen ingrijorator si cred ca avem cu totii datoria sa contribuim atat la limitarea lui, dar si la salvarea acestor femei, care sunt victime ale violentei in familie", a spus ea.