Fostul presedinte Traian Basescu a publicat un video de la o conferinta de presa ce a avut loc in urma cu aproximativ 10 ani in care a vorbit de autonomia maghiarilor din Romania. La eveniment era prezent si omologul sau ungar.



Liderii PNL si USR au fost criticati saptamana trecuta de catre fostul sef de stat pe motiv ca nu au reactionat la declaratiile liderilor UDMR, in cadrul Congresului general, in ceea ce priveste autonomia, scrie adevarul.ro.

"Au afisat un ranjet de neputinta si slugarnicie fata de UDMR", a spus Basescu despre prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan si liderul USR, Dan Barna.

Marti, Traian Basescu a revenit cu un nou mesaj, publicand un videoclip de la o conferinta de presa care a avut loc in anul 2009. Intrebat in legatura cu autonomia teritoriala a maghiarilor in Romania, raspunsul fostului sef de stat a fost: "Niciodata. Pentru ca Romania este definita ca stat unitar. Niciodata Romania nu va accepta conceptul de drepturi colective pentu minoritati. In schimb, Romania este un sustinator fara rezerve al drepturilor individuale ale minoritatilor".