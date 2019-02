Darius Valcov sustine ca "traim perioade in care eticheta si ceea ce se spune despre tine merge cu mult inaintea a ceea ce unii oameni pot sa declare sau pot sa se apere", insa "traieste cu speranta" ca va veni acel moment in care afirmatiile facute despre el in spatiul public "vor fi demontate atat juridic, cat si cu dovezi pentru ca toata lumea sa vada".





"Traim intr-o Romanie in care foarte usor se arunca cu cuvantul 'penal' sau nu. Eu, deocamdata, sunt in plin proces, chiar poimaine am un termen, ma voi prezenta si imi voi demonstra pana la urma vinovatia sau nevinovatia.

Din pacate, traim perioade in care eticheta si ceea ce se spune despre tine merge cu mult inaintea a ceea ce unii oameni pot sa declare sau pot sa se apere. Traiesc cu speranta ca, la un moment dat, punct cu punct toate aceste afirmatii care au fost facute despre mine in spatiul public vor fi demontate atat juridic, cat si cu dovezi pentru ca toata lumea sa vada si probabil atunci multumirea va fi mai adanca.

Din pacate, demonstrarea aceasta a nevinovatiei noi trebuie sa ne-o facem prin lipsa de argumente a celor care intr-un fel sau altul incearca sa te murdareasca, dar in momentul in care stii ca ai intrat intr-un joc in care vii si iei raportul FMI-ului si spui 'asa ceva nu o sa fac in tara mea', te astepti in momentul ala sa primesti o lovitura cu piciorul", a spus Valcov, citat de ziare.com.