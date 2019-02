Activitatea in instantele din Targoviste va fi suspendata in perioada 26 februarie - 01 martie 2019 inclusiv, dupa ce magistrati Judecatoriei Targoviste au decis si ei sa isi manifeste nemultumirile legate de Ordonanta 7.



"In urma unei intalniri a Adunarii Generale, magistratii de la Judecatoria Targoviste au decis, in unanimitate, sa se alature protestului colegilor din tara, ce vizeaza in principal OUG nr. 7/2019, dar si modificarile operate, in ultima vreme, de actuala putere politica, in domeniul justitiei.

Cu o majoritate de voturi A.G. a Judecatoriei Targoviste a decis suspendarea (in parte) a activitatii, in perioada 26 februarie-1 martie, hotararea urmand a fi afisata la sediile instantei incepand cu data de 26 februarie 2019.



Potrivit deciziei, in perioada 26 februarie – 01 martie 2019 inclusiv activitatea de judecata va fi suspendata, urmand ca dosarele care au termen de judecata in aceasta perioada sa fie amanate, cu exceptia celor care au caracter urgent potrivit prezentei hotarari. De asemenea, se vor judeca doar cauzele care au caracter urgent, se va respecta programul de lucru, se va desfasura activitatea de regularizare, se vor redacta hotarari judecatoresti si se vor pronunta solutii in dosarele in care s-a amanat pronuntarea", se arata intr-un comunicat, potrivit Adevarul.ro.