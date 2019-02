Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsa de cooperare loiala si de sinceritate in legatura cu modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, sustinand ca aceasta ordonanta nu are efecte catastrofale pentru sistemul de justitie, insa "este picatura care a umplut paharul".





Prezenta luni seara la Antena 3, Cristina Tarcea a relatat imprejurarile in care ministrul Justitiei a cerut CSM emiterea unui aviz pentru OUG 7.

"Cu o zi inainte, a fost predat proiectul de ordonanta de urgenta. Am inteles ca in seara respectiva in cadrul Directiei legislatie din CSM s-a facut un punct de vedere cu privire la avizul care urma sa fie dat. Dimineata, la ora 9, a avut loc sedinta Plenului CSM, la care a participat si ministrul Justitiei. (...) Una din discutii a fost daca punem sau nu pe ordinea de zi avizul pentru Ordonanta 7. Aproape toti am convenit ca, in lipsa citirii macar a ordonantei - eu nici macar nu o vazusem -, nu putem sa dam aviz asa, pe picior, intr-o ora - doua. Ministrul era langa noi si a participat la acea discutie. Mi s-ar fi parut corect sa ni se spuna: 'faceti ce faceti, stati aici o ora, doua, trei si dati sau nu dati avizul, pentru ca peste cateva ore va avea loc sedinta de guvern'. Nu ni s-a dat o astfel de informatie. Vorbim de respectarea drepturilor, vorbim de cooperare loiala intre institutii. Eu va spun ca acesta nu este un exemplu de cooperare loiala si va mai spun ca daca se face o simpla solicitare de aviz nu echivaleaza cu a cere avizul. Nu trebuie sa fie aparenta respectarii unui drept, ci dreptul acela trebuie respectat in substanta. Pentru a da un aviz iti trebuie timp, nu numai pentru a citi, dar si pentru a intelege ceea ce se intampla. OUG are 5-6 pagini. Daca stiam ca urmeaza sa fie aprobata in ziua aceea, cu certitudine stateam acolo, o citeam si o studiam", a explicat Tarcea, potrivit Agerpres.

Ordonanta 7 nu are "efecte catastrofale", insa este "picatura care a umplut paharul"

", a afirmat Tarcea.