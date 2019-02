Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Biroul Permanent al Senatului a respins cererea PNL de a discuta, in plen, urmarirea penala a lui Tariceanu, ca Tariceanu "este deja prizonierul PSD”.



"La Senat grupul parlamentar al PNL, prin vocea liderului de grup si a viceliderului Senatului, respectiv Florin Citu si Alina Gorghiu, din nou au solicitate Biroului Permanent (Senat (n.r) sa finalizeze procedura solicitate de DNA privitoare la cererea de urmarire penala impotriva lui Calin Popescu Tariceanu. Astazi (luni n.r.) in Biroul Permanent al Senatului, soliciatrea noatra a fost respinsa cu 4 voturi pentru, 5 voturi impotriva, toate voturile impotriva fiind voturile PSD.

Stim ca Tariceanu este implicat in mai multe cercetari penale, fiind trimis in judecata si noi consideram ca Tariceanu este deja prizionier, nici nu trebuie sa fie condamnat de vreo instanta, ca Tariceanu este deja prizonier. Sigur, nu este prizionier intr-o institutie de detentie, ci este prizonierul PSD, iar cheia de la locul de detentie in care se gaseste Tariceanu este tinuta de Dragnea. Altfel, nu putem sa ne explicam de ce Tariceanu se complace in a acesta atitudinea PSD care tergivereseaza de luni bune finalizarea procedurii ca urmarea a cererii de urmarire penala", a spus Ludovic Orban, potrivit Stiripesurse.ro.