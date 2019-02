Procurorul Cristi Danilet sustine ca decizia ministrului Justitiei de a abroga din OUG 7 doar articolul care le-ar fi permis si judecatorilor sa fie numiti la sefia parchetelor este "un praf in ochi si o abureala".



"Nici vorba sa ne multumeasca decizia ministrului de a aborga doar articolul 54. Este praf in ochi. Adica se revine la situatia de dinainte de a face aceasta prostie prin ordonanta in legatura cu judecatorul care nu poate deveni seful parchetelor. Si cu restul prevederilor ce facem? Cum ramane cu pierderea bunei reputatii fara sa fie in criteriile prevazute de stabilirea bunei reputatii, cum ramane cu sectia de anchetare a magistratilor, ai carei sefi sunt desemnati de catre minister?", a declarat Danilet, potrivit Hotnews.ro.

Danilet a mai spus ca aceasta Ordonanta de Urgenta este "o abureala" si trebuie abrogata in totalitate, cu exceptia articolului vizand admiterea la Institutul National al Magistraturii.

"Au dat proiectul la CSM intr-o seara cand nu mai erau la serviciu, iar a doua zi l-au adoptat. Daca ministrul recunoaste asta, inseamna ca Ordonanta este neconstitutionala. E un fel de targ - <<voi nu mergeti mai departe cu neconstitutionalitatea, eu renunt la un articol>>", considera magistratul.

Prevederea din Ordonanta de Urgenta 7 care le-ar fi permis si judecatorilor sa fie numiti la conducerea parchetelor va fi abrogata, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.