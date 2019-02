Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Fagaras, ca protestele pe marginea OUG 7/2019 sunt justificate si ca o justitie care va sta sub un ministru al Justitiei este una care va comite in continuare abuzuri si va judeca stramb.



"Apropo de protestele care au avut loc ieri, cred ca aceste proteste sunt indreptatite, vorbesc de magistrati si de acei oameni care au iesit in strada, cred ca nu trebuie confiscate politic. M-a intrebat cineva de ce Pro Romania nu a iesit in strada: in primul rand pentru ca nu trebuie sa confisti protestele societatii civile si, in al doilea rand, pentru ca noi suntem in Parlament si avem obligatia sa incercam sa blocam in parlament acele ordonante. Si, trei, (...) o tara care isi distruge toti pilonii statului va fi o tara care nu are viitor, care sta la mana oricui. O justitie care sta sub un ministru al Justitiei este o justitie care va comite in continuare abuzuri, care va judeca stramb si care ii va indeparta pe oamenii corecti si independenti sper ca lucrul acesta sa nu il facem, sa ne intoarcem in momentele dinainte de 1989, cand partidul decidea si justitia din Romania", a declarat Victor Ponta, intr-o conferinta de presa.

Liderul Pro Romania a spus ca la Congresul PES de la Madrid prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a promis ca va opri atacul impotriva statului de drept, lucru pe care Ponta il considera discutabil, scrie Agerpres.



"Referitor la Madrid, am zambit amarnic cand am vazut declaratia domnului Timmermans care a spus ca 'i-am spus lui Liviu ca trebuie sa respecte statul de drept, trebuie sa opreasca atacul impotriva justitiei si m-a asigurat ca asa va face'. Si ma gandeam ca noi stim in Romania cand te asigura Liviu ca face ceva, sigur nu face si ma gandeam ca daca invata si Europa un lucru rau, pentru ca vor tine minte ca in Romania si din Romania niste lideri politici mint si asta e un lucru care ne costa pe termen mediu si lung", a aratat Victor Ponta.