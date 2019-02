Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre proiectul de buget pe 2019 si decizia acestuia de a-l contesta la Curtea Constitutionala reprezinta declaratii politice, de campanie electorala.



"Pentru mine este clar - aceste declaratii sunt declaratii politice, sunt declaratii de campanie electorala si am sa dau un singur exemplu: aceleasi declaratii erau inainte de a prelua presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Tot atunci, domnul presedinte Iohannis spunea ca nu suntem pregatiti, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi una mediocra si ca nu vom avea rezultate. Realitatea a infirmat acest lucru. In nici doua luni, Romania a inchis mai multe dosare decat presedintia austriaca in sase luni de zile. Presedintia austriaca a inchis 53 de dosare pe tot mandatul. Pana in prezent, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene detinuta de Romania a inchis 56 de dosare. Am reusit sa inchidem dosare, sa mergem in trialog cu dosare foarte grele - si ma refer la directiva Gaze sau drepturile de autor", a declarat premierul, luni, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD.

Ea a enumerat printre "lucrurile bune" aduse de acest guvern cresterea salariilor si investitiile in mediul rural, prin PNDL. Dancila a spus ca, in cazul in care presedintele ar fi facut reprosuri concrete, ar fi incercat sa vada "daca acele lucruri se pliaza pe realitate" si ar fi luat masurile care se impun, scrie Agerpres.

"Dar am vazut doar declaratii politice si am vazut ca, de fapt, jocul politic si interesul personal primeaza inaintea romanilor si a Romaniei. Iar acest lucru cred ca nu poate fi acceptat, cel putin din punctul meu de vedere. Pentru ca toate aceste lucruri sunt preluate in plan extern; detinem presedintia rotativa si sunt preluate in plan extern. Vedem, pe de o parte, presedintele Romaniei, care spune ca acest guvern nu a facut nimic, nu este bun. Vedem declaratia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, care spune ca guvernul Romaniei a obtinut rezultate economice foarte bune si a luat masuri bune pentru cetateni. Deci, cred ca aceste afirmatii contradictorii, aceste afirmatii care nu se bazeaza pe un lucru punctual nu pot sa faca decat rau Romaniei si fac parte din acest joc politic", a precizat premierul.

Viorica Dancila a contrazis si aprecierile conform carora adoptarea OUG 7/2019, care modifica legile Justitiei, ar fi umbrit imaginea presedintiei romane a Consiliului UE.



"Am avut numeroase intalniri la Madrid, atat cu fosti colegi din Parlamentul European, membri ai Comisiei Europene, cu omologii mei din Malta, Portugalia si Spania, si toti si-au aratat aprecierea fata de modul in care a abordat Romania presedintia rotativa. Cred ca acest lucru este mai mult la nivelul nostru, pentru ca intotdeauna vrem sa vorbim numai despre justitie si sa ducem in derizoriu alte aspecte care sunt foarte importante pentru tara noastra. Nu, aceasta ordonanta nu a umbrit, absolut, si nu va umbri rezultatele obtinute de presedintia rotativa, pentru ca acolo sunt lucruri concrete. Declaratiile politice nu cred ca pot umbri rezultatele concrete", a subliniat Viorica Dancila.